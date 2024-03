López Obrador hace una dura comparación para denunciar la 'guerra sucia' electoral

En medio de la 'guerra sucia' en el contexto del período electoral en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló este miércoles de la campaña en redes sociales que tendría como objetivo hablar de sus supuestos vínculos con el narcotráfico, un lazo que negó rotundamente al distanciarse del gobierno del panista Felipe Calderón (2006-2012).

"Creo que es normal que se den estos ataques, eso de #narcopresidente no tiene efecto en nada. Incluso, hasta diría yo que políticamente nos conviene", dijo el mandatario desde el Palacio Nacional.

Con la etiqueta #narcopresidente, sus opositores han difundido una campaña en redes para manchar el nombre del mandatario.

Es en este marco que López Obrador retó a sus opositores y de paso se desmarcó del expresidente Calderón, quien no solo lanzó la fallida "guerra contra el narcotráfico", sino que tuvo como secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, declarado culpable en EE.UU. por su complicidad con el Cártel de Sinaloa.

"No tiene ningún efecto, primero porque no soy narcotraficante, no tengo relación con narcotraficantes, yo no soy Felipe Calderón, que tenía a García Luna de secretario de Seguridad. No tengo nada de qué avergonzarme, tengo autoridad moral, tengo mi conciencia tranquila", expresó López Obrador.

