Primera ministra de Estonia deja abierta la posibilidad de enviar tropas a Ucrania

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, se negó a garantizar que miembros de sus Fuerzas Armadas no serán enviados a Ucrania, informa la cadena local ERR. La jefa del Gobierno estonio hizo esta declaración el miércoles, en respuesta a las preguntas presentadas por los miembros del Riigikogu (Asamblea Legislativa del país).

"No hago tales promesas porque las circunstancias pueden cambiar. Según su interpretación, parece que cualquier cosa puede ser una injerencia. Nuestra ayuda militar a Ucrania también podría ser vista por Rusia como una injerencia", expresó.

Al mismo tiempo, Kallas señaló que varios países ya asisten militarmente a Ucrania, especialmente con entrenamiento. "Nunca se habló de enviar tropas terrestres. En inglés se dice 'ground troops', 'troops on the ground' o 'soldiers on the ground', es decir, soldados en un país concreto. Además, diferentes países lo hacen, diferentes países envían soldados para ayudar a los ucranianos con el entrenamiento", explicó Kallas.

La primera ministra remarcó que cualquier decisión de despliegue no es su responsabilidad y requiere aprobación del Parlamento. "Para enviar soldados a cualquier lugar fuera de Estonia se requiere un mandato del Riigikogu, así que ustedes mismos podrán decidir sobre esta cuestión", dijo.