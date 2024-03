Líder ultraderechista neerlandés reconoce que no será el próximo primer ministro

El parlamentario neerlandés Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad (PVV), de extrema derecha, ha declarado este miércoles que no tiene suficiente respaldo de los movimientos de la coalición para convertirse en el próximo primer ministro de Países Bajos.

"Solo puedo convertirme en primer ministro si todos los partidos de la coalición me apoyan. Este no fue el caso", indicó Wilders en su cuenta de X. Sin embargo, el político dejó claro en otro comentario que no descarta esa posibilidad en el futuro. "No lo olviden: me convertiré en primer ministro de Países Bajos. Con apoyo de aún más holandeses. Si no mañana, pasado mañana", vaticinó.

Si bien Wilders muy probablemente no dirigirá el próximo gabinete neerlandés, junto con su partido seguirá siendo la fuerza motriz del nuevo Gobierno. Después de las elecciones del 22 de noviembre del año pasado, el Partido por la Libertad consiguió 37 escaños en la cámara baja del Parlamento, de un total de 150 escaños. Para formar mayoría, necesitaba conseguir 39 respaldos más, pero las negociaciones con otros partidos fracasaron.

Tras el éxito en las elecciones, Wilders parecía tener una oportunidad de aspirar al cargo de primer ministro. Ahora va a centrarse en sacar adelante la mayor parte de su agenda.

"Quisiera un gabinete de derechas. Menos asilo e inmigración. Los neerlandeses en primer lugar", escribió en X. "El amor por mi país y mis votantes es más grande y más importante que mi propia posición", agregó.