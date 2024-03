Grupos de sabotaje ucranianos hacen nuevos intentos de cruzar la frontera rusa

Grupos de sabotaje ucranianos no cesan sus intentos de entrar en la provincia rusa de Kursk cerca del pueblo de Tiótkino, informó el gobernador local Román Starovoit.

El funcionario precisó en su canal de Telegram que los guardias fronterizos y las tropas militares "no les permitieron ni les permitirán" ingresar. En este sentido, señaló que, dado que en el combate real la parte ucraniana no logra avances, recurre a informaciones falsas, ante lo cual pidió a los ciudadanos que las ignoren y no ayuden a difundirlas en redes sociales.

Por su parte, la Guardia Nacional rusa ha comunicado que sus unidades están participando en la operación para repeler el ataque de los grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos en la zona de Tiótkino, junto con los guardias fronterizos y los militares.