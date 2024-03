Criptomoneda argentina surgida como meme sube más de 350 % en un día

Pese a la trascendencia adquirida gracias a las redes sociales, sus creadores afirman que la intención no es ganar dinero.

Un video que se hizo viral en Internet dio nombre a una criptomoneda creada en Argentina como un meme, que en pocos días se viralizó en redes sociales y su valor se disparó hasta superar el 350 % en 24 horas.

Sus creadores son los conductores del videopódcast 'Círculo vicioso', Juan Ruocco y Pablo Wasserman, quienes el 7 de marzo anunciaron Magaiba, una 'memecoin', es decir, una criptomoneda creada con el objetivo de entretener. Su nombre proviene de un video viral de una mujer asiática que vive en California (EE.UU.) y muestra a su mascota, un lagarto overo argentino cuyo nombre es MacGyver, que la mujer pronuncia "Magaiba".

el video que arrancó todo. magaiba so gentle, so nice. a alguien le queda alguna duda que somos el mejor país del mundo? 🇧🇩 🇦🇷🫡 pic.twitter.com/Q0rPz1ScOe — santi (@santisiri) March 12, 2024

En ese sentido, Wasserman afirmó: "Lo empezamos a explorar cada vez más y, como hace rato que veníamos con la idea de probar con una cripto propia, dijimos: 'ya está, la cripto es Magaiba'".

"Vamos a hacer una cripto, una monedita, va a estar sobre la 'blcockchain' de Solana porque sí, porque funciona y es barata. Y la manera en la que se empieza esto es creando liquidez. Para que alguien pueda adquirir Magaiba, del otro lado tiene que haber plata que le permita operar. Vamos a generar un mercado para Magaiba", agregaron. Su objetivo era llegar a una liquidez cercana a los 1.200 dólares.

Ese valor fue rápidamente superado, ya que "en menos de 12 horas" lograron juntar "más de 1.400 dólares". Al día siguiente fue emitido un token que se podía comerciar en Jupiter, un 'exchange' descentralizado de Solana. Su valor era de 0,00006 dólares, pero se disparó cuando los memes de la criptomoneda comenzaron a popularizarse en las redes sociales. Así alcanzó su precio máximo el 13 de marzo: 0,02179 dólares, lo que significó una suba de 350 % en 24 horas.

los memes de @magaibasogentle hechos en Hong Kong son de otra galaxia #magaibapic.twitter.com/dHNfoZw98o — Juan🧙‍♂️🦎🔮 (@realjuanruocco) March 10, 2024

Pese al éxito alcanzado, Ruocco y Wasserman aclararon que la intención no es ganar dinero. "La pretensión era ver hasta dónde seguía el chiste. Y el chiste está creciendo mucho. Veremos cuánto dura la joda, pero no hay una pretensión de nada. Solo participar del meme y ver eso: hasta dónde llega", aseguró Ruocco.

Mientras que su compañero en 'Círculo vicioso' insistió: "Vamos a ser clarísimos: la idea de esto no es hacer plata. Buscamos que quienes la pongan hagan de cuenta que la pierden".

El peligro de la estafa financiera

Pese a su popularidad, este criptomeme recibió críticas debido a que muchas personas pueden comprarla pensando en obtener una ganancia. El desarrollador informático Gabriel Benmergui advirtió sobre los peligros de las estafas financieras, a las que calificó como "inevitables".

"Los que participan se convencen de que no están haciendo nada malo" y "les dicen a los otros que si pierden plata no se enojen", explicó y avisó: "Ya pasaron el umbral de la locura y dan ilusiones de ganancias, una línea que no querían cruzar hace tan solo 48 horas".