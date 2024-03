"No descartamos esta opción": Macron insiste en el posible envío de tropas francesas a Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, concedió este jueves por la noche una entrevista en directo en la televisión nacional sobre cómo seguir apoyando a Kiev, después de la polémica desatada el mes pasado en la Unión Europea cuando dijo que no se debía descartar el envío de tropas occidentales a Ucrania.

En esta ocasión, el mandatario reiteró que, en su opinión, "Rusia no puede ni debe ganar esta guerra". Según el presidente, el conflicto en Ucrania es "existencial" para su país y para toda Europa. Al ser preguntado sobre el posible envío de tropas francesas a Ucrania, Macron expresó: "No descartamos esta opción".

"Asumo plantear esta posibilidad", continuó. "Hemos puesto demasiados límites a nuestro vocabulario. No nos gusta escalar. No estamos en guerra con Rusia, pero no debemos dejar que gane", aseveró. "Esto quiere decir que, si decidimos ser débiles, en ese momento no estamos escogiendo la paz", explicó.

Fracaso de la contraofensiva

Además, Macron reconoció el fracaso de la contraofensiva ucraniana. "La contraofensiva ucraniana no salió según lo planeado. La situación es difícil para los ucranianos. Tienen límites en cuanto a hombres porque Rusia es un país más grande", indicó.

Señaló que "la situación en el frente es extremadamente frágil". "El inicio de 2024 debe ser el año del renacimiento", aseguró.

"Nunca tomaremos la iniciativa"

Aunque Macron no descarta el envío de tropas a Ucrania, también dijo que Francia nunca tomaría la iniciativa en una acción militar, sugiriendo que la "única responsable" sería Rusia. "No seremos nosotros. Nunca lideraremos una ofensiva, nunca tomaremos la iniciativa", declaró.

"Francia es una fuerza para la paz. Simplemente, hoy, para tener paz en Ucrania, no debemos ser débiles. Y por lo tanto debemos mirar la situación con lucidez y debemos decir con determinación, voluntad y coraje que estamos listos para usar los medios para lograr nuestro objetivo", explicó.

Asimismo, Macron opinó que Moscú "es un adversario" de París. "Estamos haciendo todo lo posible para garantizar la derrota de Rusia", afirmó.

¿Bastan 100 proyectiles al día?

En paralelo, el mandatario describió la producción francesa de 100 proyectiles al día como "modesta y bastante normal", mientras que el Ejército ucraniano consume esa cantiad en pocos minutos. Destacó que Francia está incrementando sus capacidades de producción, pero el proceso lleva tiempo.

"Hemos aumentado en más de tres veces nuestra producción de categorías de proyectiles y misiles que son relevantes para los ucranianos", indicó al respecto.

Kiev y París firmaron en febrero un acuerdo bilateral en materia de seguridad, con el que Francia se comprometió a desbloquear este año hasta 3.200 millones de dólares en ayuda militar.