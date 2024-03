El papa Francisco habla sobre su posible renuncia

El papa Francisco ha descartado una eventual renuncia, calificándola de una "hipótesis lejana", según extractos de su autobiografía 'Vida. Mi historia a través de la Historia', que se publicará el próximo martes, reportó el diario italiano Corriere della Sera tras tener acceso a la obra.

"Creo que el ministerio petrino es 'ad vitam' y, por tanto, no veo condiciones para una dimisión", dice el pontífice en su libro que escribió junto al periodista y amigo personal Fabio Marchese. No obstante, señala que "las cosas cambiarían si se produjera un impedimento físico grave".

En ese caso, se indica que ya tiene escrita una carta de renuncia que está depositada en la Secretaría de Estado. "Si esto sucediera, no me llamaría papa emérito, sino simplemente obispo emérito de Roma, y me trasladaría a Santa María la Mayor para volver a ser confesor", agrega.

No obstante, aclara que "esta es una hipótesis lejana, porque en realidad no tengo motivos tan serios para pensar en una renuncia". "Alguien, a lo largo de los años, tal vez ha esperado que tarde o temprano, quizá después de una hospitalización, hiciera un anuncio de este tipo, pero no existe tal riesgo: gracias al Señor, gozo de buena salud y, si Dios quiere, quedan muchos proyectos por realizar", continúa.

En su autobiografía, Francisco, de 87 años, repasa su vida desde su juventud hasta la actualidad, habla sobre su pasión por el fútbol, cuestiones como el aborto o la homosexualidad, y comenta sucesos históricos, como el ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki o el golpe militar en Argentina.