Encuentran cientos de sustancias tóxicas en el plástico de uso común

El informe también determinó que no existen datos suficientes sobre los peligros de más de 10.000 sustancias químicas utilizadas en la industria del plástico.

El proyecto PlastChem, dedicado a la identificación y el análisis de sustancias químicas y polímeros preocupantes presentes en el plástico, presentó el jueves junto a la Red Medioambiental de Ginebra (Suiza) un informe donde se enumeran más de 4.200 sustancias peligrosas para la salud humana y el medio ambiente.

Los resultados del estudio se consiguieron después de que los investigadores pasaran un año entero clasificando las sustancias químicas utilizadas en la fabricación de plástico, en base a los efectos que estas tiene sobre el medioambiente y la salud.

La revisión reveló que existen 16.000 sustancias químicas presentes en los plásticos, muchas más de las que se conocían hasta ahora. Además, al menos el 26 % de los compuestos, es decir, más de 4.200, son preocupantes por su naturaleza "persistente, bioacumulativa, móvil y/o tóxica".

Asimismo, los investigadores señalaron que más de 400 de las sustancias químicas identificadas en el informe se encuentran en los principales productos plásticos de uso común, como los envases de alimentos, y que todos los plásticos analizados liberaban sustancias químicas peligrosas al ecosistema.

En la investigación también se descubrió que miles de sustancias no están reguladas; no existen datos suficientes sobre los peligros de más de 10.000 sustancias químicas utilizadas en la industria del plástico y más de 9.000 compuestos ni siquiera se conoce en qué productos se utilizan, debido a que las compañías no comparten esta información.

Se espera que los resultados de la investigación sirvan de base para cambiar las normativas gubernamentales y las negociaciones internacionales en materia de gestión de plásticos y productos químicos. "Este informe será clave para el desarrollo de políticas destinadas a hacer frente a la contaminación por plásticos", afirmó la doctora Laura Monclús, coautora del informe del Instituto Geotécnico Noruego.