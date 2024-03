Nuevo giro en el caso de la desaparición de Madeleine McCann

La Policía de Alemania está buscando a un posible nuevo testigo en el caso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann, informa The Sun.

Esta semana, en la ciudad alemana de Braunschweig un grupo de policías armados rodeó la casa de Ralph H., de 56 años, un amigo cercano y presunto cómplice de Christian Brueckner, el principal sospechoso del crimen.

Los policías buscaban preguntarle sobre su conexión con el caso de la niña, quien tenía 3 años en el momento de su desaparición en Portugal en 2007. Según recoge el medio, Ralph H. actuaba como vigilante y conductor de fuga durante los robos a casas que perpetraba con Brueckner.

Los agentes pasaron una hora fuera de la vivienda, pero no encontraron al hombre y tampoco pudieron entrar a la casa porque no tenían una orden de registro. "No está en casa, no contesta el teléfono, aparentemente ha desaparecido", informó un detective.

Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007 de un hotel de Praia da Luz. La menor estaba a punto de cumplir 4 años y sus padres la dejaron dormida junto con sus dos hermanos en la habitación del resort donde se alojaban, mientras iban a cenar.