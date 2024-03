La vice de Milei aclara por qué no va a "convertirse" en Cristina Kirchner

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, desmintió por primera vez los rumores de una pelea con el presidente Javier Milei, en medio de las insistentes versiones del alejamiento entre ambos.

"Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable", aseguró la abogada a través de un video que publicó después de que el Senado, que ella preside, votara en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que Milei firmó en diciembre pasado, y que es uno de los proyectos más importantes de su Gobierno.

"Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos y hemos trabajado espalda con espalda, a pesar de los incansables intentos por dividirnos", agregó.

Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/gfbMkyAgFy — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 15, 2024

A pesar del tono conciliador, Villarruel advirtió que el Senado es la Casa de las Provincias y es un poder independiente de la República Argentina. El mensaje es directo a Milei, quien, antes y después del debate por el DNU, denostó a los senadores.

"Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar", aseguró Villarruel al referirse a la tensión que marcó el vínculo entre la exvicepresidenta y Alberto Fernández.

Distanciamiento

Los rumores sobre la ruptura política entre la vice y Milei comenzaron desde antes de que ambos tomaran posesión de sus cargos, el pasado 10 de diciembre, ya que han compartido escasos eventos públicos y la abogada ni siquiera es convocada a las reuniones de gabinete.

Tampoco defiende públicamente las políticas del presidente, ni se pronuncia cuando él se pelea con algún personaje público.

Esta semana, las versiones del distanciamiento se profundizaron luego de que Villarruel, en su calidad de presidenta del Senado, convocó a una sesión especial para discutir el DNU.

El presidente no quería que esa sesión se llevara a cabo, por lo que sus simpatizantes atacaron a la vicepresidenta en las redes sociales con posteos en los que se metieron con su vida privada, además de que la acusaron de "golpista" y "traidora".

Luego, el president difundió un comunicado en el que criticó a quienes habían promovido el debate parlamentario del DNU, lo que se interpretó como un rompimiento definitivo con Villarruel.

El jueves, el vocero presidencial desmintió de manera tajante cualquier pelea interna. Horas más tarde, Villarruel continuó con esa estrategia y publicó el video en el que ratificó su alianza con Milei, en un intento de acallar los rumores.