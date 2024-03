Reportan que el ministro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido dimitirá

El ministro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido y diputado de la Cámara de las Comunes (la Cámara Baja del Parlamento), James Heappey, renunciará a su cargo, informan The Times y Sky News, citando fuentes al tanto del asunto.

Según uno de los medios, el alto funcionario dimitirá a finales de este mes.

En una carta dirigida a su fracción local del Partido Conservador, el diputado por la ciudad de Wells (Somerset, Inglaterra) anunció que tampoco se presentará en los próximos comicios, cuya celebración está prevista máximo hasta el 28 de enero de 2025.

"Después de reflexionar mucho, me temo que he tomado la dolorosa decisión de no presentarme como candidato a las próximas elecciones generales", escribió Heappey. "Ha llegado el momento de apartarme de la política, dar prioridad a mi familia y emprender una nueva carrea", añadió.

El político indicó que mientras tanto "apoyará" a Rishi Sunak como líder del partido y primer ministro del Gobierno "hasta el momento en que él desee" que se retire y luego "desde el banquillo".