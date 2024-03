"Saldré con las manos limpias": Boluarte se defiende del escándalo por su lujoso reloj

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se pronunció este viernes sobre un informe periodístico publicado en la víspera sobre una supuesta colección lujosa de hasta 14 relojes, entre los que destaca un Rolex valorado en 14.000 dólares.

"Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo", respondió a la pregunta de un periodista, tras recorrer instalaciones deportivas que albergarán los Juegos Panamericanos de 2027.

Dina Boluarte sobre uso de reloj Rolex: “Lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. Es un artículo de antaño”. “He entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias como lo he prometido" ► https://t.co/QTAt5w7uQwpic.twitter.com/fLPJMU1fDr — Canal N (@canalN_) March 15, 2024

El jueves, el medio local La Encerrona difundió fotos y videos de los accesorios de la jefa de Estado. "El artículo en particular es de antaño, lo uso muy eventualmente", afirmó Boluarte en relación al Rolex.

Sin referirse a los otros relojes, la mandataria calificó la noticia de "tendenciosa" y pidió a la prensa que "no entren en temas muy personales".

Boluarte, quien llegó al poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, rechazó cualquier acto de corrupción, pero no aclaró si dejó constancia en su declaración jurada de estos objetos.

"He entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano. Y no solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta", subrayó.

