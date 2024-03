"Intentaron fabricar hechos": López Obrador sobre asesinato de normalista en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este viernes que las personas involucradas en el asesinato del joven Yanqui Khotan Gómez Peralta, estudiante de la escuela normal de Ayotzinapa del estado de Guerrero, intentaron fabricar hechos para que el crimen quedara impune.

"Fue un intento de fabricar hechos que no correspondían a la realidad. Nos metimos a investigar y se encontró, en efecto, que habían asesinado al muchacho y que hubo abuso de autoridad", dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina realizada en Baja California Sur.

El mandatario comentó que por este caso ya se encuentran dos policías detenidos y las autoridades continúan tras la búsqueda del tercer implicado, quien se fugó mientras estaba bajo custodia el pasado martes.

"Nosotros la apoyamos, no está sola", afirmó el presidente López Obrador.

Gómez Peralta, estudiante de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, murió a manos de la Policía el pasado 7 de marzo a los 23 años. Le dispararon en el municipio guerrerense de Chilpancingo.

López Obrador comunicó también que por este caso, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, tomó la decisión de sacar de sus cargos a los secretarios de Seguridad, Rolando Solano, y de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso. Además, dijo, que se solicitó al Congreso el cambio de la fiscal estatal de ese estado, Sandra Valdovinos, quien ha dicho que no dimitirá.

"En este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie, cero corrupción y cero impunidad. Se va a investigar a todos, está abierta la investigación y hemos pedido a la Fiscalía (General), que ya atrajo el caso, que investigue a todos, que no haya impunidad para nadie", añadió el mandatario.

López Obrador comparó este caso con la masacre contra los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. "¿Por qué se agravó el lamentable caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala? Porque se apostó al encubrimiento y a fabricar la llamada verdad histórica".

"Nosotros no fabricamos delitos, no encubrimos a nadie, no se permite la tortura, no hay masacres, no reprimimos, y estamos garantizando la paz y la tranquilidad", señaló el jefe de Estado.

