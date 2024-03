Ecuador no insistirá en ingresar a embajada de México para capturar a Jorge Glas

Luego de la negativa de México ante la petición de Ecuador para ingresar a su embajada en Quito con el objetivo de capturar al exvicepresidente Jorge Glas, que se encuentra en el lugar desde diciembre pasado, las autoridades del país andino han señalado que no insistirán en esa solicitud.

"Ya ha sido muy clara la postura de México, ha dicho que no. Considero hasta una indelicadeza seguir insistiendo en algo cuando te han dicho que no. Entonces el tema en este momento es estrictamente diplomático y tendrá que resolverse en ese sentido. Yo he sido también muy clara en decir cuál es la postura, yo tengo simplemente una orden de captura por ejecutar", dijo Mónica Palencia, ministra de Gobierno e Interior de Ecuador, citada por Ecuavisa.