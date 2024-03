Petro propone una Asamblea Constituyente: ¿bajo qué condición?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se expresó este viernes en favor de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente a fin de que el gobierno pueda hacer cumplir la Constitución.

En un acto celebrado en Puerto Resistencia, Cali, el mandatario habló de la necesidad de "reformar" las instituciones para que "obedezcan al pueblo".

"Si las instituciones que tenemos hoy en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó y mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va a ir arrodillado hacia su casa, derrotado. Son las transformaciones de estas instituciones las que se tienen que presentar.

El presidente Gustavo Petro le abre la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente debido a las dificultades que hay, según él, para implementar la constitución actual. También propuso cambios en las instituciones

Según Petro, su gestión se ve impedida de realizar los cambios profundos que necesita el país por los obstáculos que ponen algunos órganos del Estado. Estas declaraciones surgen ante el posible hundimiento definitivo, en el Senado, de la reforma de salud, uno de los proyectos insignia del actual mandatario.

"No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia, esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y, por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente, en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente", manifestó el presidente.

En ese sentido, el jefe de Estado advirtió que "la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia".

Acusaciones al exfiscal

En otro tramo de su discurso, Gustavo Petro acusó al exfiscal Francisco Barbosa de haberlo amenazado con llevarlo a prisión. Eso, en medio de investigaciones relacionadas con sindicatos que presuntamente aportaron recursos para su campaña presidencial.

"Es que lo vamos a meter preso, eso es lo que me decía Barbosa", dijo Petro, y afirmó que el objetivo era tumbarlo, sacarlo del Gobierno.

Presidente Petro lanzó acusaciones contra el exfiscal Francisco Barbosa, alegando que este lo ha amenazado con llevarlo a prisión. Las afirmaciones surgieron en medio de investigaciones relacionadas con sindicatos que presuntamente aportaron recursos

"El fiscal Barbosa se deshacía viendo cómo allanaba una emisora, un sindicato, torturaba psicológicamente con sus fiscales a una persona para que dijera 'le dimos a Petro una plata' en la campaña", aseguró.

Además, el presidente colombiano se refirió al caso de su hijo Nicolás Petro Burgos, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito.

"Le dije a Barbosa: nunca hablaré con usted ni con ningún fiscal sobre mi hijo, si la hizo, la hizo, y si no, que se defienda y sea juzgado como cualquier ciudadano", sostuvo.