Milei promete "prontamente" una nueva versión de la 'ley ómnibus'

La versión anterior "la estaban desguazando porque los políticos no querían ceder sus privilegios de casta", indicó el mandatario argentino.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha adelantado este sábado que valora reenviar una nueva versión de la Ley Bases, apuntando a los avances en la negociación con los gobernadores de las provincias que, en su opinión, ya no volverían a rechazar la iniciativa. Tal anuncio surge tras el rechazo en el Senado del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Milei, que sumó otra derrota para el Gobierno libertario luego del fracaso de la versión inicial de la 'ley ómnbius' en la Cámara de Diputados.

"El ministro [del Interior] Guillermo Francos está haciendo un trabajo excepcional y nosotros creemos que prontamente vamos a poder llegar a un acuerdo y volver a reenviar la nueva versión de la Ley Bases", declaró durante la entrevista con Radio Mitre.

Milei también explicó que la Ley Bases anterior fracasó porque "la estaban desguazando, porque los políticos no querían ceder sus privilegios de casta". "Lo maravilloso de la ley base fue que permitió organizar el espectro político e ideológico de la Argentina", destacó el mandatario.

A su modo de ver, lo que la propuesta legislativa terminó haciendo fue dejar en claro "quiénes son los orcos, quiénes son los que están a favor del cambio y quiénes son los mentirosos que dicen que están a favor del cambio y en realidad son el lobo disfrazado de ovejas".

El mandatario argentino reconoció que las dificultades económicas que está atravesando el país no van a esfumarse de un día para otro y "la solución no es mágica".

"Nosotros venimos de 100 años de decadencia, venimos de 20 años de desastre en materia política y económica. Soy economista, no soy mago. O sea, a mí no se me dio el don del milagro de la multiplicación de los panes, soy solamente un mero mortal", enfatizó.

No obstante, Milei vislumbra un desenlace positivo de sus políticas para el pueblo. "Casi la mitad de los argentinos ve una luz al final en el camino. Por eso cuando usted mira la palabra que más se ve en los argentinos, la palabra que más aparece es esperanza. La gente tiene esperanza", resaltó Milei.