Claudia Sheinbaum: Calderón sí pactó con criminales

La candidata a la presidencia de México por la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, respondió a su contrincante Xóchitl Gálvez, postulante de la coalición Fuerza y Corazón por México, que los únicos que han pactado con los criminales son ellos como oposición, informa Milenio.

Durante su gira por Tabasco, recordó que el secretario de Seguridad en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, está preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, la delincuencia organizada y con el cártel de Sinaloa. "Los únicos que han pactado con criminales son ellos, con Calderón", declaró.

"Los únicos que han pactado con criminales son ellos, con Calderón. Es conocido, reconocido y archireconocido que quien pactó con criminales fue Calderón": Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) respondió a Xóchitl Gálvez (@XochitlGalvez). pic.twitter.com/EK4sz40Kry — Emeequis (@emeequis) March 16, 2024

En este contexto, defendió la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para luchar contra la delincuencia. "Es falsa esa idea de que el presidente ha dicho 'abrazos a los criminales'. Esa es una interpretación dolosa que hacen ellos [la oposición]", señaló. "El 'abrazos no balazos' tiene que ver con abrazar a los jóvenes, abrazar a la población para evitar que se vinculen con la delincuencia, generar programas sociales, generar igualdad, disminución de la pobreza", resaltó.

Anteriormente, Xóchitl Gálvez criticó a Claudia Sheinbaum acusándola de "claudicar, agacharse" y pactar con los criminales, al tiempo que prometió luchar contra las bandas criminales.

"No soy narcotraficante"

En medio de la 'guerra sucia' durante la campaña electoral en México, López Obrador también rechazó las insinuaciones de los medios de comunicación, particularmente los reportes en la prensa estadounidense, sobre supuestos vínculos con el narcotráfico.

"No tiene ningún efecto, primero porque no soy narcotraficante, no tengo relación con narcotraficantes, yo no soy Felipe Calderón, que tenía a García Luna de secretario de Seguridad. No tengo nada de qué avergonzarme, tengo autoridad moral, tengo mi conciencia tranquila", expresó el mandatario.