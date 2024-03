¿Fallo "racista"? La jugada de Robinho tras su condena por violación en Italia

El futbolista brasileño Robson de Souza, conocido como Robinho, habló por primera vez tras ser condenado en Italia a nueve años de prisión por una violación colectiva. En su comparecencia, se declaró inocente y calificó la decisión del tribunal de "racista".

Sus declaraciones se dan cuando el próximo miércoles el Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil empezará a decidir si homologa la sentencia italiana contra el exfutbolista, para que finalmente cumpla la pena en su país.

En enero de 2013, el jugador y otras cinco personas agredieron sexualmente a una joven albanesa en un club nocturno de Milán, donde ella estaba celebrando su cumpleaños.

Robinho fue condenado a nueve años de prisión por violación y, a pesar de que sentencia definitiva se impuso en 2022, no llegó a ser detenido porque se encontraba en Brasil, país que no extradita a sus propios ciudadanos.

Sin embargo, el STJ decidió evaluar la solicitud del tribunal italiano para que el exfutbolista cumpla la pena en su propio territorio. El exjugador del español Real Madrid y el italiano Milan resolvió exprimir al máximo su defensa.

"Si fuera blanco, sería diferente"

En una entrevista divulgada el domingo en la emisora Record, Robinho afirmó que había tenido una relación sexual "superficial", "rápida" y "consensual" con la víctima, y que después se marchó a su casa.

"Fui condenado en Italia injustamente por algo que no ocurrió y tengo todas las pruebas que muestran eso", dijo. Además, sostuvo que la justicia del país europeo le condenó, en todas las instancias, por ser negro.

"Jugué cuatro años en Italia y me cansé de ver historias de racismo. Desgraciadamente hoy pasa. Eso ocurrió en 2013 y hoy estamos en 2024, lo que me lleva a creer que los mismos que no hacen nada contra el racismo son los mismos que me condenaron en mi juicio", expresó.

"Si mi juicio fuera para un italiano, para un blanco, sería totalmente diferente, sin ninguna duda", agregó.

El exdelantero dijo también que tiene la esperanza de que ante la justicia de Brasil pueda tener "la voz que no tuvo fuera" para demostrar su inocencia.

Lula en su contra

La inminencia del juicio en Brasil ha generado una gran expectativa. El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva dijo la semana pasada que Robinho que "ya fue condenado en Italia y debía estar cumpliendo su condena" en Brasil.

En la entrevista el domingo, Robinho dijo que su proceso es distinto al del exfutbolista Dani Alves, condenado en España a cuatro años y medio de cárcel por violar a una mujer en el baño del reservado de una discoteca en Barcelona.

Según él, en su caso la víctima denunció los hechos "cuatro meses después" y no inmediatamente, como ocurrió con el exjugador del FC Barcelona. "Mi caso fue una injusticia (...) Sé respetar a todo el mundo, incluso a las mujeres", dijo.

