Gobierno de Perú se niega a aclarar si Boluarte declaró su lujoso reloj

Durante su conferencia de prensa semanal, este lunes, el titular del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, fue consultado sobre el informe periodístico que reveló que la presidenta, Dina Boluarte, tiene supuestamente una lujosa colección de unos 14 relojes, entre los que destaca un Rolex valorado en 14.000 dólares.

"Va a ser la última vez que yo me refiera a este tema. La señora presidenta ha sido lo suficientemente explícita y ha respondido a cabalidad respecto a esos reportajes, en relación a los relojes. Se trata de un tema personal, que a mí no me corresponde abordar", respondió Adrianzén.

Otro periodista le insistió sobre la declaración jurada de bienes de Boluarte, pero el primer ministro ignoró la pregunta. El viernes anterior, la mandataria contestó que todos sus bienes los obtuvo trabajando y, en cuanto al Rolex, aseguró que es un artículo "de antaño", que usa solo "muy eventualmente".