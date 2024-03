Desvelan el motivo por el que Messi se perderá los próximos encuentros amistosos

El delantero estrella no fue convocado para los partidos de la albiceleste contra El Salvador y Costa Rica.

La selección argentina de fútbol confirmó este lunes que el delantero y capitán del último campeón del mundo, Lionel Messi, no será parte del plantel para los próximos dos partidos amistosos.

La baja del astro argentino en la gira que el equipo albiceleste dará por EE.UU se debe a "una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha", sufrida en el último encuentro del Inter Miami con Nashville SC por la Concachampions.

#SelecciónMayor El capitán de @Argentina, Lionel Messi, no podrá estar en la convocatoria para los amistosos en #USA debido a una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su equipo @InterMiamiCF ante Nashville SC. pic.twitter.com/1GjInbRyWJ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2024

El motivo de la ausencia de Messi en los amistosos fue informado por la cuenta oficial de la red social X del seleccionado, aunque ya era prácticamente un hecho desde que se retiró dolorido del campo de juego en el último compromiso del Inter Miami, el viernes pasado.

El mensaje oficial recibió una respuesta de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol): "¡Que te mejores, campeón del mundo!".

Argentina se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el martes 26 del mismo mes jugará contra Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles.