Milei avala una "rebelión fiscal" en la provincia de Buenos Aires y recibe duras críticas del gobernador

El gobernador de la provincia argentina de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó duramente al presidente Javier Milei luego de que este avalara una "rebelión fiscal" en esa entidad, por el aumento de impuestos.

"No salgo de mi sorpresa y de mi horror, y lo quiero dejar claramente establecido: es gravísimo, nunca ocurrió que un presidente llame a incumplir la ley. [...] No soy abogado, no sé dentro de qué figura jurídica se encuadra, [...] pero lo que sí queda claro es que el que juró cumplir la Constitución Nacional, no lo está haciendo", afirmó este lunes el mandatario regional, peronista, en una conferencia de prensa.

🚨 KICILLOF LE RESPONDE A MILEI🔴 El gobernador de Buenos Aires le respondió al Presidente tras el llamado a la "rebelión fiscal"🗣️ "Es gravísimo que un Presidente llame a incumplir la ley" pic.twitter.com/xkXxN6ihn3 — Data Diario (@DataDiario) March 18, 2024

Entre tanto, el exministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se manifestó en contra del "ajuste criminal" y la suspensión de políticas públicas en salud y educación.

A todo ello se suman graves denuncias del gobernador, quien afirmó que "hay escuchas (telefónicas) de algunos miembros de organizaciones criminales que empezaban a hablar de pagar los remedios, que no se podían costear por el aumento desmesurado que hubo en las farmacias".

En ese sentido, manifestó: "Cuando el Estado se ausenta, lo que se logra no es el anarco capitalismo, sino el narco capitalismo".

En los últimos días se han intentado instalar algunas mentiras que es necesario desarmar. Quiero decirlo con toda claridad: si algo no hubo en la provincia es un impuestazo. pic.twitter.com/EmlLxbZo9s — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 18, 2024

Por otra parte, el mandatario provincial reelecto negó que se haya aplicado un "impuestazo"; justificó los aumentos y explicó para qué son destinados los aportes recaudados. "Con los impuestos de la provincia se pagan los salarios de la Policía, de los docentes, de los jubilados, reparamos más de 8.000 escuelas, proveemos a las fuerzas con más de 50.000 patrulleros y damos de comer a los chicos", indicó.

"Totalmente de acuerdo"

El nuevo cruce de palabras entre Kicillof y Milei se produjo luego de que Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza (LLA), sugiriera a los vecinos bonaerenses no abonar los impuestos de la provincia más poblada del país.

"No hay que pagar los impuestos que ahora quiere (Axel) Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy productor rural", dijo Espert el sábado en Radio Mitre. Y llamó a una "rebelión fiscal con sentido común".

Tras las declaraciones de Espert, que ya le valieron una denuncia penal, según reportó Ámbito Financiero, el presidente Milei dio el visto bueno a la propuesta en un reportaje publicado este domingo en La Nación Más.

"Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó Espert", aseguró.

El líder libertario, quien mantiene una tensa relación con buena parte de los gobernadores de provincias por el recorte de los aportes federales, consideró que el aumento de impuestos hecho por Kicillof viola el derecho a la propiedad privada porque es una "expropiación" y no tiene una "contrapartida" de bienes y servicios brindados a los contribuyentes.