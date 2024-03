Fiscalía de Perú acusa a Boluarte de enriquecimiento ilícito por sus relojes Rolex

La Fiscalía de Perú dispuso este lunes abrir una investigación preliminar contra la presidenta, Dina Boluarte, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, tras supuestamente no declarar en documentos oficiales la propiedad de varios relojes de lujo, incluido un Rolex.

"La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha dispuesto, en la fecha, iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidenta de la República, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex", comunicó el Ministerio Público peruano en su cuenta de X.

#LoÚltimo Fiscalía de la Nación informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/PjAL2D5Um9 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 19, 2024

Según un informe periodístico publicado el 14 de marzo, la mandataria peruana tendría una colección lujosa de hasta 14 relojes, entre los que destaca un Rolex valorado en 14.000 dólares.

"Fruto de mi esfuerzo"

Un día después, Boluarte se pronunció ante los medios locales sobre las acusaciones en su contra. "Lo que quiero decirle […] al Perú entero: trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo", alegó.

Posteriormente, cuando se le pidió más información sobre los artículos de lujo, la presidenta evitó profundizar la cuestión. "Es un artículo de antaño, voy a agradecer que no entren en temas muy personales", insistió antes de cambiar de tema.

"He entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano. Y no solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta", subrayó.

En una línea similar, el Gobierno peruano se negó a hablar esta semana sobre si la mandataria dio cuenta de sus relojes en su declaración de bienes. "Va a ser la última vez que yo me refiera a este tema. La señora presidenta ha sido lo suficientemente explícita y ha respondido a cabalidad respecto a esos reportajes, en relación a los relojes. Se trata de un tema personal, que a mí no me corresponde abordar", aseveró el titular del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén.

En el centro de la polémica

En un reportaje del medio La Encerrona, dos fuentes les notificaron la información a los periodistas. La primera fue alguien que se reunió con Boluarte en el Palacio de Gobierno, en Lima, donde notó su Rolex, mientras que la otra labora en la sede presidencial y confirmó que usa el accesorio.

Las fuentes revisaron casi 10.000 fotos oficiales de Boluarte, también cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social entre 2021 y 2022, así como videos de sus actividades públicas. De esa forma, notaron que la mayoría de relojes (10) los empezó a usar como mandataria.