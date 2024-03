Reprimen protesta contra minera canadiense impuesta "a sangre y fuego" en Ecuador

El Frente Nacional Antiminero de Ecuador denunció este martes actos represivos por parte de las fuerzas del orden en la parroquia Palo Quemado, provincia de Cotopaxi, donde comunidades campesinas mantienen su rechazo a la instalación de una minera canadiense.

"Inicia la represión militar y policial en Palo Quemado, Cotopaxi, contra campesinos por el único delito de proteger su territorio de la invasión de la minera canadiense Atico Minning", señaló la organización en X, al tiempo que publicó un video del hecho.

En el material audiovisual se escuchan detonaciones y se observan residuos de gases lacrimógenos.

"La megaminería vuelve a imponerse a sangre y fuego en Ecuador gracias a Daniel Noboa", añadió el Frente en referencia al presidente ecuatoriano.

En la red social también se informó que un comunero fue herido por la Policía Nacional en la parroquia Las Pampas. "El extractivismo vuelve a regar la tierra con sangre campesina", aseguró el Frente Nacional Antiminero.

Más señalamientos contra Noboa

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, aseveró que la acaudalada familia Noboa tiene intereses en los territorios de las comunidades porque se han convertido en intermediarios de las empresas mineras.

"A estos lo único que les preocupa son sus ganancias, no les interesa la vida de los campesinos, no les interesa la eliminación del agua, no les interesa la eliminación de toda la capa superficial de la madre naturaleza que está generando equilibrio", sostuvo en conferencia de prensa.

En la víspera la Conaie advirtió de una "criminalización" de la protesta en las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, pertenecientes al cantón Sigchos, al imputar a 70 personas por el delito de "terrorismo".

Zona militarizada

La Conaie precisó que cientos de militares y policías fueron desplegados en Palo Quemado y Las Pampas, pertenecientes al cantón Sigchos, donde se realiza un proceso de "falsa consulta ambiental" para tramitar los permisos de desarrollo del proyecto minero La Plata.

En un comunicado, la Conaie alertó sobre las "macabras intenciones del Gobierno, que busca silenciar a las defensoras y defensores de la naturaleza, tachándolos de terroristas para militarizar los territorios estratégicos para la explotación minera".

