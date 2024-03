Las bajas de Ucrania "deberían contarse en millones", dice un general polaco retirado

Según Rajmund Andrzejczak, Kiev no dispone de los recursos humanos y técnicos necesarios para seguir luchando contra Rusia.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido hasta el día de hoy millones de bajas entre sus soldados desde el inicio de los combates en febrero de 2022, afirmó este lunes el exjefe del Estado Mayor polaco, Rajmund Andrzejczak.

En una entrevista concedida a la emisora ​​Polsat, el general retirado aseguró que "los ucranianos están perdiendo esta guerra". Andrzejczak calificó de "muy, muy dramática" la situación que enfrentan los combatientes de Kiev en el frente.

"No hay milagros en la guerra", aseveró, agregando que la destitución de Valeri Zaluzhny como comandante en jefe del Ejército ucraniano y el nombramiento para el cargo de Aleksánder Syrski "no pudo cambiar la situación estratégica". "Todos los problemas que tenía Zaluzhny persisten", aseguró.

De acuerdo con sus palabras, Ucrania dispone ahora de 10 millones de soldados menos de los que tenía al inicio de las hostilidades. "Calculo que las pérdidas deberían contarse en millones, no en cientos de miles. El país no tiene recursos, no tiene con quién luchar", dijo Andrzejczak.

El general manifestó que Ucrania enfrenta también un déficit de equipo bélico, así como de personas dispuestas a combatir. En este contexto, Andrzejczak recordó los informes que sugieren que Kiev se quedará sin misiles antiaéreos a finales de marzo y sus problemas para protegerse de los ataques rusos no irán más que en aumento.