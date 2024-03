Médicos rusos establecen un récord al extirpar 170 tumores cancerosos

Médicos rusos del Centro Nacional de Investigación Médica de Oncología N.N. Petrov de San Petersburgo lograron extirpar con éxito 170 tumores cancerosos de un paciente. Se trata de un caso sin "análogos en la oncología mundial" que requirió un procedimiento "único" de varias operaciones con una duración aproximada de seis horas, informó la institución en un comunicado citado por medios locales.

Viacheslav, de 37 años, había sido diagnosticado en 2020 con un osteosarcoma (cáncer en los huesos) luego de notar un bulto en su hombro. En ese entonces, inició un tratamiento de quimioterapia en Moscú, pero el tumor continuó creciendo y los médicos tuvieron que extirparlo, junto con una parte de su hombro, que fue sustituida por una endoprótesis.

Sin embargo, el osteosarcoma había hecho metástasis en sus pulmones. Dos semanas después, voló a Alemania para someterse a varios ciclos más de quimioterapia. Como resultado, se detuvo el crecimiento de sus numerosos tumores, pero los protocolos impedían a los especialistas alemanes eliminarlos todos.

Con múltiples metástasis en los pulmones, Viacheslav regresó a Rusia y acudió al cirujano oncólogo Evgeny Levchenko en la ciudad de San Petersburgo. "Extirpar, por ejemplo, 30 o 50 metástasis del lóbulo inferior del pulmón es en sí mismo un gran trauma para el organismo, y era necesario darle tiempo para recuperarse", comentó el experto, quien optó por someter al paciente a varias operaciones.

Método patentado

Los tres primeros procedimientos se realizaron por el método de la quimioperfusión aislada, una novedosa técnica patentada por el Centro Oncológico Petrov, que posibilita salvar personas con cáncer incluso en etapas avanzadas. Esta permite eliminar los tejidos dañados más pequeños que pueden pasar desapercibidos fácilmente, tanto durante la exploración como durante la intervención quirúrgica.

La técnica consiste en 'desconectar' el pulmón afectado de la circulación sanguínea general y crear una especie de circulación local artificial a través de la cual se le suministra una dosis elevada de quimiofármacos, encaminado a detener el crecimiento de las células cancerosas. Después de media hora, se lava el pulmón para eliminar estas sustancias y se 'reconecta' a la circulación general. Los oncólogos extirparon las metástasis grandes utilizando un método estándar con bisturí.

Vivir una vida plena

Viacheslav pasó por el quirófano seis veces y asegura que, tanto física como psicológicamente, la primera operación fue la más complicada. "El postoperatorio fue difícil, el dolor no cedía. Pero con cada operación ya sabía lo que me esperaba y, psicológicamente, era más fácil. Entendía lo que podía y lo que no podía hacer", afirmó.

Según Levchenko, el pronóstico de este paciente es "optimista" y tiene "todas las posibilidades de vivir sin la enfermedad". No obstante, y aunque Viacheslav está volviendo poco a poco a su vida normal, debe aprende a adaptarse a nuevas condiciones. Su función respiratoria externa es solo el 57 % de lo normal y recuperarla del todo ya es imposible. De cualquier modo, el hombre está seguro de que eso no será un obstáculo. "En las condiciones actuales, es posible vivir una vida plena e intensa, que es lo que pienso hacer", compartió.

