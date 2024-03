Novedosa terapia podría 'cortar' el VIH de las células infectadas

Un equipo de investigación identificó un fármaco candidato que podría suprimir el reservorio viral que no puede eliminarse con los medicamentos actuales.

Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.) han identificado fármacos candidatos que podrían revertir la capacidad del VIH, causante del SIDA, para escapar de la detección del sistema inmunológico, y así erradicar el reservorio viral que no puede eliminarse con los medicamentos antirretrovirales actuales.

Precisamente es este reservorio el que impide que las personas se curen completamente del VIH incluso cuando su carga viral es indetectable en las pruebas estándar. "Tenemos excelentes medicamentos antirretrovirales que suprimen el VIH, pero desafortunadamente ninguno elimina el virus. Si alguien con VIH deja de tomar su medicación, la infección reaparecerá", comentó Thomas Smithgall, autor principal de la investigación.

"El VIH establece una reserva de células infectadas que permanecen inactivas incluso en presencia de terapia antirretroviral, escondiéndose de la detección del sistema inmunológico. Creemos que hemos descubierto una clave para desenmascarar ese depósito", subrayó.

Molécula clave y escurridiza

Después de la infección por VIH, la proteína viral Nef se presenta en niveles muy elevados. Se ha demostrado que esta puede evitar que el sistema inmunológico destruya las células infectadas bloqueando u 'ocultando' los signos del virus en la superficie celular. Sin embargo, Nef es un objetivo difícil para el diseño de fármacos que la anulen.

"Una proteína como Nef a menudo se considera no farmacológica porque no tiene un sitio de unión definido para la acción del fármaco", explicó la autora principal Lori Emert-Sedlak. "Nuestros inhibidores de Nef existentes, que solo se unen a Nef, bloquean extremadamente bien algunas funciones de Nef, pero no afectan otras funciones, muchas de las cuales son críticas para la infección por VIH", añadió.

Solución innovadora

Ante esta situación, el equipo de investigación adoptó un enfoque diferente que ha sido utilizado en la terapia del cáncer. Por primera vez identificaron pequeñas moléculas que se unen a la proteína Nef, las mismas que se acoplaron luego a una segunda molécula que marca la proteína Nef para su destrucción mediante un proceso celular natural.

Los candidatos a fármacos resultantes, llamados PROTAC, desencadenaron la degradación de Nef y suprimieron la replicación del VIH en las células diana. Además, los antígenos del VIH volverían a la superficie de las células infectadas, revelándolos al sistema inmunológico para su destrucción. De este modo, la terapia mostró signos de que la respuesta inmune podría restaurarse. El resultado fue publicado este martes en Cell Chemical Biology.

Restaurante la esperanza

"En general, el enfoque PROTAC ha generado mucho entusiasmo en las compañías farmacéuticas, pero se ha dirigido casi por completo a las proteínas implicadas en el cáncer", expuso Smithgall. "Nuestros PROTAC dirigidos por Nef son uno de los primeros ejemplos dirigidos a enfermedades infecciosas. En teoría, este enfoque debería ser aplicable a proteínas de otros virus que cumplen funciones similares a las del VIH Nef".

Si bien Smithgall afirmó que está entusiasmado con el potencial de Nef PROTAC para tratar algún día las infecciones por VIH, advirtió que aún se requieren varios pasos importantes antes de que puedan probarse en personas. "Encontrar una molécula pequeña que se uniera selectivamente a Nef fue la parte más difícil", puntualizó el experto. "Ahora tenemos que seguir adelante con la optimización de la química medicinal y ver qué tan bien funciona contra el reservorio del VIH en un modelo animal", agregó.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!