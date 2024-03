El uso de la computadora podría causar disfunción eréctil, según un estudio

Un grupo de investigadores de instituciones médicas chinas identificó que el uso prolongado de la computadora con fines recreativos incrementa el riesgo de padecer de disfunción eréctil, informó la editorial científica Wiley, citada este miércoles por MedicalXpress.

La disfunción eréctil es la incapacidad para lograr o mantener una erección lo suficientemente firme como para tener una relación sexual. La mayoría de los casos de disfunción eréctil están relacionados con trastornos vasculares, neurológicos, psicológicos u hormonales, aunque en ocasiones también son provocados por el uso de medicamentos.

Un nuevo estudio recientemente publicado en la revista Andrology, muestra que, por cada 72 minutos adicionales que un hombre pasa frente a la computadora durante su tiempo libre, las probabilidades de desarrollar disfunción eréctil aumentan 3,57 veces.

Los científicos llegaron a este resultado después de examinar tres conductas sedentarias de ocio (mirar televisión, conducir y usar la computadora) en los datos de más de 200.000 hombres de entre 40 y 60 años. Esta información se obtuvo del Biobanco del Reino Unido, una base de datos de los registros médicos y del estilo de vida de más de medio millón de británicos.

No obstante, no se encontró evidencia que sugiera que las otras actividades (mirar la televisión y conducir) incrementen el riesgo de disfunción eréctil. Por otro lado, los especialistas descubrieron que el uso de la computadora no estaba asociado con la depresión, la ansiedad o indicadores de salud de los vasos sanguíneos, sino con niveles más bajos de la hormona fólico estimulante, que estimula la producción de esperma.

La actividad física podría ayudar a corregir la disfunción

Un investigador de la Universidad Médica Naval de Shanghái (China), Zhao Huangfu, indica que los cambios en el estilo de vida "podrían reducir la prevalencia de la disfunción eréctil del 66 al 44 %". Sin embargo, recalca que es fundamental "considerar la intensidad y la frecuencia de la actividad física".

"En la actualidad no existe una regulación clara sobre la cantidad y frecuencia de la actividad física diaria requerida para el tratamiento de disfunciones eréctiles de diferentes tipos y gravedad o para la prevención de la disfunción eréctil", señala Huangfu, que añade que "el ejercicio aeróbico con una intensidad de moderada a vigorosa es el tipo de ejercicio más eficaz para mejorar la erección".

A pesar de que la investigación proporcionó evidencia de la relación entre el uso de la computadora y el riesgo de disfunción eréctil, los científicos necesitan más investigaciones para determinar "una asociación causal definitiva".

