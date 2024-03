Kiev considera "ofensiva" la idea de recibir ayuda de EE.UU. en forma de préstamos

Las autoridades ucranianas "necesitarían conocer las condiciones" en las que se estipularía que no tendrán que devolver ese dinero, informa Politico.

El Gobierno de Kiev no ve con buenos ojos la propuesta, "que está ganando terreno" en el Capitolio estadounidense, de distribuir parte de la ayuda a su país como un tipo de préstamo, informó Politico este martes citando a una persona cercana a la Oficina presidencial de Ucrania.

Sin embargo, los legisladores republicanos planean seriamente llevar adelante la iniciativa y otorgar un préstamo de 12.000 millones de dólares al país eslavo. El dinero formaría parte de los 60.000 millones de dólares que la Administración Biden quiere asignar al régimen de Kiev.

De acuerdo con el senador estadounidense Lindsey Graham, tal perspectiva ya fue planteada por él mismo al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, durante su visita a Kiev este lunes. No obstante, los funcionarios ucranianos se adhieren a la postura de que necesitan obtener más información a respecto.

"No he escuchado ninguna propuesta específica para una estrategia de este tipo ofrecida a Kiev", sostuvo una fuente familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato. "Pero Kiev definitivamente necesitaría saber las condiciones bajo las cuales Ucrania no tendrá que devolverlo", agregó, haciendo referencia al dinero concedido.

En este contexto, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmiri Kuleba, asegurando no estar sorprendido por los planes de Washington, confirmó que en Kiev "no han visto ningún detalle de esta propuesta excepto la mención amplia de préstamos en lugar de subvenciones".

A pesar de que la idea en sí "no suena tan crítica" debido a que el préstamo sería potencialmente renunciable, en general en Ucrania la consideran como "algo ofensivo para la gente de aquí" dadas las garantías de seguridad previstas en el Memorándum de Budapest firmado en 1994, concluyó la fuente.