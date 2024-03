El grosero insulto del jefe de seguridad de Ucrania a un representante chino que aboga por la paz

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexéi Danílov, se refirió despectivamente al representante especial de Pekín para Asuntos Euroasiáticos, Li Hui, cuya misión diplomática se centra en ayudar a resolver el conflicto ucraniano.

Durante su aparición en un canal televisivo local, Danílov hizo ver que no se acordaba de cómo se llama el diplomático y distorsionó su nombre, pronunciando en vez de su apellido una palabra que significa pene en lenguaje obsceno. Al mismo tiempo, afirmó que Hui no tiene derecho a dictaminar cómo Ucrania debe negociar la paz con Moscú.

"No entiendo quién puede tomar nuestros territorios, nuestras tierras, y derrocharlas así. Porque a algún *** , perdón, de apellido como sea, o a alguien más ahí le pareció que debía decidir esto. Esto lo decidirá el pueblo de Ucrania, encabezado por el presidente", dijo Danilov.

"Quiero recordarles a todos: sin nosotros, nadie decidirá nuestro destino. No permitiremos que nadie, ni un solo país, decida nada sin nosotros, sin la voluntad de nuestro pueblo", aseveró Danílov. "Si alguien piensa que debemos deshacernos de nuestro territorio, deshacernos de nuestra soberanía, [...] que renuncie a lo suyo. Nosotros no planeamos ceder lo nuestro a nadie y no lo vamos a hacer", aseguró.

Papel de Pekín

Sus palabras tuvieron lugar después que el medio estadounidense Politico reportara que China está tratando de convencer a los líderes europeos de que Moscú debe participar en las consultas sobre la solución del conflicto armado en Ucrania, previstas para celebrarse en Suiza. En caso contrario, Pekín boicotearía tales reuniones.

A su vez, Li Hui prometió "apoyar la convocatoria oportuna de una conferencia de paz con participación igualitaria de todas las partes", recuerda el periódico. Este mes, Li inició en Rusia su segunda ronda de diplomacia itinerante con el objetivo de "generar consenso para allanar el camino para las conversaciones de paz". La gira también abarca Ucrania, Polonia, Alemania, Bélgica y Francia.