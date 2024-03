Alto cargo de un aeropuerto de EE.UU., tiroteado en su casa por agentes federales durante un registro

Bryan Malinowski, director ejecutivo del aeropuerto nacional de Little Rock Bill y Hillary Clinton en Arkansas, sufrió una herida de bala en la cabeza durante un registro de fuerzas federales en su casa, recoge Fox News.

Malinowski, de 53 años, fue tiroteado la mañana de este martes, cuando agentes federales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) abrieron fuego en su contra en respuesta a un supuesto ataque contra ellos. Su hermano mayor, Matthew Malinowski, comentó que en el intercambio de disparos Bryan recibió una herida en su cabeza y fue llevado inconsciente al hospital, agregando que los médicos no esperan que sobreviva. Uno de los oficiales recibió un disparo que no pone en peligro su vida.

"Todo es especulación"

Aún no se ha revelado con qué se relacionaba la orden de registro. "En este momento todo es especulación", señaló Matthew. "Tengo la sensación de que compró algo que no debería haber comprado. Eso es lo único que se me ocurre", agregó.

También indicó que Bryan era dueño de 5 propiedades, y ganaba entre 270.000 y 280.000 dólares al año. "Cuando estás en esa posición, la vida es maravillosa. ¿Por qué la arruinarías con una pequeña infracción?", dijo Matthew. "Siempre mantuvo la nariz limpia. No tenía enemigos, que yo sepa", añadió. Según el New York Post, la Policía de Arkansas está investigando el caso para determinar si se utilizó la fuerza letal de conformidad con la ley estatal.