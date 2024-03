Borrell: "Para Europa no se trata de ir a morir por Donbass"

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, instó este jueves a los gobiernos europeos a "no asustar" a sus ciudadanos con propuestas de enviar tropas a luchar a favor de Ucrania.

"Creyendo en la paz, apoyamos a Ucrania. No somos parte de esta guerra, solo apoyamos a Ucrania", aseguró Borrell a la prensa antes del inicio de la cumbre de la UE en Bruselas. Al mismo tiempo, señaló que el bloque tiene que "prepararse para el futuro", aumentando sus capacidades de defensa e industria armamentista.

"Pero no asusten a la gente innecesariamente: la guerra no es inminente. Lo que es inminente es la necesidad de los ucranianos de que los apoyen. No se trata de ir a morir por Donbass, se trata de apoyar a los ucranianos para que no sean asesinados en Donbass", subrayó.

Tropas europeas en Ucrania

Las declaraciones del alto funcionario se produjeron en medio de crecientes llamamientos a enviar tropas europeas al territorio ucraniano. A finales de febrero, el presidente francés, Emmanuel Macron, sostuvo que no se debe descartar el envío de tropas occidentales a Ucrania, desatando polémica en la UE. El mandatario insistió en su idea, indicando que "Rusia no puede ni debe ganar esta guerra".

El martes, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, por sus siglas en ruso) informó que París ya está preparando el envío de un contingente de unos 2.000 efectivos franceses a Ucrania. En este sentido, aseguró que los militares franceses temen que una unidad tan grande no pueda ser trasladada al país discretamente, la misma que se convertirá en un "objetivo legítimo y prioritario" de los ataques rusos.