Un alto cargo de la OTAN insta a los ucranianos a no ser pesimistas

El almirante Rob Bauer, jefe del Comité Militar de la OTAN, visitó Ucrania este jueves e intervino en una conferencia de seguridad local, informó la oficina de prensa de la Alianza Atlántica.

De acuerdo con sus palabras, la OTAN está "poniendo las cosas en orden para que Ucrania pase a formar parte de la alianza". "La bandera sueca no será la única azul y amarilla en la sede de la OTAN. ¿Por qué? Porque todos creemos en el poder de la democracia", aseveró Bauer.

Asimismo, el almirante instó a los ucranianos y a sus aliados a no ser pesimistas en 2024 porque "los pesimistas no ganan guerras". "Pero aunque el mundo haya sido excesivamente optimista en 2023, no debemos cometer el mismo error volviéndonos excesivamente pesimistas en 2024", declaró.

En respuesta a una pregunta sobre nuevas entregas de armas, Bauer dijo que, además de armas, Ucrania necesita efectivos. "No solo se necesitan granadas y tanques y vehículos blindados, sino también, por desgracia, nuevos soldados, porque los soldados mueren y los soldados resultan heridos. Y entonces se habla de movilización", afirmó el jefe del Comité Militar de la OTAN.

Las declaraciones del Bauer tuvieron lugar en medio de los crecientes llamamientos a enviar tropas europeas al territorio ucraniano. A finales de febrero, el presidente francés, Emmanuel Macron, sostuvo que no se debía descartar el envío de tropas occidentales a Ucrania, desatando la polémica en la UE. El mandatario insistió en su idea, indicando que "Rusia no puede ni debe ganar esta guerra".