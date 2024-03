Revelan cuál es el mayor temor de Trump en cuanto a su salud

El expresidente estadounidense, Donald Trump, teme desarrollar la enfermedad de Alzheimer debido a la lucha de su padre contra este padecimiento, según reveló este miércoles The Washington Post, citando a un antiguo colaborador del multimillonario.

"Donald [Trump] tiene sin duda miedo al Alzheimer", dijo un ex alto ejecutivo que trabajó durante años con Trump y lo vio relacionarse con su padre, Fred Trump. El hombre señaló que el tema es candente para el expresidente, razón por la que cuestiona constantemente la capacidad de Joe Biden para ejercer la presidencia del país.

Aunque el republicano de 77 años se ha jactado de "aprobar" la Evaluación Cognitiva de Montreal, una prueba básica que señala signos de demencia precoz, el temor a padecer una enfermedad cognitiva persiste y no es algo que admita públicamente. "No va a hablar de ello y no va a admitirlo. Pero es relevante porque cada día está atacando a Biden con si es o no capaz mentalmente de hacer el trabajo", indicó la fuente.

Trump ya ha obtenido el número necesario de votos de delegados para ser designado candidato republicano a la presidencia de EE.UU. El actual jefe de Estado, Biden, que opta por un segundo mandato, se ha asegurado el apoyo de un número suficiente de delegados del Partido Demócrata. Así, la contienda se desarrollará previsiblemente entre los mismos candidatos que hace cuatro años. Las elecciones presidenciales estadounidenses se celebrarán el 5 de noviembre.