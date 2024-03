Petro: "Quiero que cojan vivo a 'Iván Mordisco', no me lo maten"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que quiere que alias 'Iván Mordisco', comandante del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de FARC, sea capturado vivo para que comparezca ante la Justicia.

En una alocución pública desde el sur del Caribe colombiano, el mandatario aseguró que quiere que 'Mordisco', que en realidad se llama Néstor Gregorio Vera, aclare las afirmaciones que hizo en X esta semana, en las que aseguró que había apoyado su campaña presidencial, en 2022.

"Yo quiero que cojan vivo a 'Iván Mordisco', no me lo maten", comentó Petro. "Quiero que esté vivo porque va a la cárcel a hablar, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones. Nosotros hicimos la paz hace 30 años y yo cumplo mi palabra, dejamos las armas", añadió.

Las declaraciones tienen lugar después de que Petro culpara al jefe guerrillero de asesinar a "líderes campesinos y al pueblo", lo tachara de "traqueto disfrazado de revolucionario" y le pidiera que dejara de utilizar la memoria de Manuel Marulanda Vélez, fallecido cofundador de las FARC.

El jefe del EMC dijo esta semana que esa facción de la extinta organización guerrillera supuestamente había respaldado al candidato del Pacto Histórico durante la contienda electoral y culpó al mandatario de haberlos "traicionado". "Petro me acusa de 'traqueto' [narcotraficante] y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos 'traquetos'", escribió en la cuenta de X @FARCEP, atribuida a un bloque de ese grupo armado.