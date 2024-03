Argentina vive un histórico brote de dengue

En Argentina alertan del peor brote de contagios de dengue en su historia. Durante la temporada 2023-2024, que inició a finales de julio y principios de agosto del año pasado, se han registrado más de 120.000 casos y al menos 79 muertes, según el último boletín epidemiológico nacional.

De esas cifras, 86 % de los infectados fueron observados entre enero y marzo de este año, lo que significa haber superado hasta en 11,3 veces los valores del año 2023. Además, del número de muertes, 69 pertenecen a 2024.

La población está preocupada por la falta de una estrategia del Estado ante la situación. En particular, el Gobierno decidió no incluir la vacuna contra esta enfermedad en el calendario obligatorio.

Dengue: “Es clave que el Estado tome de medidas sanitarias urgentes y comience a inmunizar a la población” 🦟💉Argentina atraviesa un histórico brote de dengue, que ha llevado a la enfermedad al estatus de epidemia y las cifras son las más críticas de los últimos 15 años. pic.twitter.com/2lrl1QEQ87 — UNNE (@unneargentina) March 21, 2024

En los centros de salud hay una enorme cantidad de personas esperando ser atendidas, con una grave denuncia: la falta de reactivos, insumos necesarios para poder hacer un diagnóstico adecuado.

"Tengo todos los síntomas, pero como no me hicieron nada no puedo saberlo. Porque como no tienen reactivos, o sea, va a pasar de acá a 15 días hasta que le entren reactivos a ellos, entonces pueden llegar a tener el resultado", dijo un paciente consultado por RT.

Luis Ortiz, enfermero y delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Hospital Durand, uno de los centros públicos metropolitanos de la ciudad de Buenos Aires, comentó que "es caótico, la espera sobre todo".

"Nosotros acá en el Hospital Durand tenemos alrededor de 200 consultas por día, son muchísimas. Lo que nos falta son recursos humanos", agregó.

Situación regional

Los investigadores resaltan tres aspectos a tener en cuenta: por un lado, que se trata de una enfermedad regional; por otro, que durante el invierno 2023 se registró la inusual presencia del mosquito 'aedes aegypti' —causante del dengue—; y el tercer factor es el cambio climático.

"Lo que más nos afecta son las precipitaciones, como están ocurriendo estos últimos días, en las últimas semanas, que ha llovido prácticamente todos los días. ¿Por qué? Porque estas precipitaciones van a inundar todos los sitios de cría de este mosquito, que son todos los recipientes que potencialmente pueden acumular agua", explicó María Victoria Micieli, doctora en Ciencias Naturales e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

La especialista alertó que con las precipitaciones, "el agua hace que se abran, se eclosionen los huevos, que es parte del ciclo acuático del mosquito y se desarrollen continuamente nuevas generaciones de mosquitos prácticamente todas las semanas".

En Brasil también la situación es difícil porque según los registros del Ministerio de Salud hay más de 2 millones de casos de dengue y al menos 682 muertes asociadas a la dolencia.

Entretanto, en Uruguay, de 3,4 millones de habitantes, se han confirmado 124 casos de dengue, con una muerte bajo investigación.