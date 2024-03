Una de las víctimas del atentado terrorista de Moscú cuenta cómo consiguió sobrevivir

Una de los heridos en el atentado terrorista de la sala de conciertos Crocus City Hall, al noroeste de Moscú, contó desde el hospital cómo consiguió sobrevivir al tiroteo y el incendio.

En palabras de la víctima, los terroristas, que estaban cerca de la puerta en el interior del edificio, vieron al grupo de personas entre las que ella se encontraba cuando corrían hacia la salida. "Uno de ellos volvió [a la sala] corriendo y empezó a disparar a la gente. Me caí al suelo y fingí morir, y a la chica que estaba conmigo la mataron; supongo, no lo sé. Entonces empezaron las llamas y ellos cerraron la puerta, pero creo que no pudieron cerrarla con llave. Me tumbé debajo de la puerta y respiré el aire porque había humo", explicó.

Tiroteo en #Moscú, ¿qué se sabe? Este viernes se produjo un ataque en la gran sala de conciertos Crocus City HallSe reporta que el ataque dejó un gran número de víctimasVarias personas con fusiles automáticos irrumpieron y abrieron fuego contra los visitantes pic.twitter.com/OTrmqEftb9 — Sepa Más (@Sepa_mass) March 22, 2024

Tras permanecer así unos minutos, la chica salió a gatas de la sala de conciertos y miró a su alrededor. "Había humo por todas partes, me arrastré hasta la salida y me di cuenta de que no había nadie y salí a la calle", recuerda. Se informa de que la joven sufrió quemaduras graves.

⚠️ ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD Videos desde Crocus City Hall muestran a los atacantes disparando contra la gente a quemarropa.Se informa de múltiples muertos y heridos. Al menos 100 personas siguen atrapadas en el edificio. pic.twitter.com/3mEsGRZE3w — Sepa Más (@Sepa_mass) March 22, 2024

Varios individuos armados con fusiles y en ropa de camuflaje irrumpieron en la sala de conciertos Crocus City Hall, a unos 15 kilómetros del centro de Moscú, y abrieron fuego contra los allí presentes. Poco después del inicio del ataque se declaró un fuerte incendio en el edificio. Según datos preliminares, al menos 60 personas fallecieron y más de 100 resultaron heridas, anunciaron las autoridades rusas.

Momento en que el tejado del Crocus City Hall comienza a derrumbarse pic.twitter.com/z6utRdp9pF — Sepa Más (@Sepa_mass) March 22, 2024

Incendio tras el tiroteo masivo en la sala de conciertos en Moscú Según testigos presenciales el techo del edificio comenzó a derrumbarse#Moscow#Russia#crocuscityhallpic.twitter.com/ujYbk89ozp — Sepa Más (@Sepa_mass) March 22, 2024

