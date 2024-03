VIDEO: El interrogatorio de uno de los terroristas que perpetraron el atentado en Moscú

Uno de los autores del ataque terrorista en la sala de conciertos Crocus City Hall admitió que le prometieron que le pagarían 500.000 rublos (unos 5.400 dólares) por disparar contra personas en el recinto.

En el video del interrogatorio, se ve al atacante declarando que los organizadores del ataque se pusieron en contacto con él a través de Telegram. Dijo que no sabe sus nombres.

El individuo, que se identificó como Fariduni Shamsiddin, señaló que el 4 de marzo llegó a Rusia procedente de Turquía.

Al ser preguntado sobre qué estaba haciendo ayer en Crocus City Hall, el detenido, nacido en 1998, respondió que llegó para "disparar […] a la gente por dinero". Afirmó haber recibido la mitad de la cantidad prometida a través de una transferencia a una tarjeta bancaria que perdió.

Las armas necesarias para el atentado las subministraron los organizadores, dijo el atacante. Afirmó que no buscó a las personas que ofrecieron el dinero, sino que ellas se pusieron en contacto con él. Según sus palabras, escuchaba "lecciones" de un predicador y un asistente de este le escribió aproximadamente hace un mes. La tarea fijada consistía en matar a la gente, no importaba a quién en particular.

Varias personas con ropa de camuflaje y armadas con fusiles irrumpieron este viernes en el recinto antes de un concierto. El tiroteo comenzó simultáneamente en el auditorio y en el vestíbulo de la sala, donde se encontraba una multitud de asistentes.

Más información, en breve.