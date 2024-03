Héroe desaparecido que se lanzó sobre las balas para salvar a su familia durante el atentado

La tragedia del Crocus City Hall de Moscú también se ha convertido en un calvario para quienes siguen sin poder contactar con seres queridos y amigos desaparecidos. Galina, que asistió al concierto con su familia, sigue buscando a su marido, que la cubrió a ella y a su hija de 19 años con su cuerpo de las balas durante el ataque terrorista y resultó gravemente herido. Desde entonces no se sabe nada de él.

Cuando empezó el tiroteo, el hombre, llamado Oleg, corrió con su mujer y su hija desde el vestíbulo hasta la sala de conciertos. "Corría detrás de nosotras, cubriéndonos", recuerda Galina. Fue entonces cuando irrumpieron los terroristas y abrieron fuego.

"Se amontonó sobre nosotras, caímos, se tumbaba sobre nosotras y nos empapaba con su sangre. Había mucha".

"Los combatientes, cuando fueron a rematar a la gente, pensaron que estábamos muertos... por la sangre. Le susurré a mi hija: 'Túmbate y no te muevas'", continúa.

Cuando se marcharon los terroristas, "todo ardía desde el suelo hasta el techo" y hacía mucho calor. Según Galina, en ese momento tuvo que tomar la decisión más aterradora de su vida.

"Me di cuenta de que ya no podía sacar a Oleg. Y traté de sacar a mi hija herida y la saqué... a través de los cuerpos de los muertos", dijo. "Ahora tengo problemas de audición a causa de los disparos y de la sangre de mi marido, que se me metió en los oídos cuando estábamos tumbados".

La joven malherida ha recuperado este domingo el conocimiento, pero aún no hay noticias de su padre.

Este viernes se produjo un atentado terrorista en la gran sala de conciertos Crocus City Hall, ubicada en la provincia de Moscú, que dejó más de 130 muertos y más de 100 heridos. Varios individuos armados con fusiles y vestidos de camuflaje irrumpieron en la sala y abrieron fuego contra los allí presentes. A continuación, prendieron fuego al edificio, que resultó gravemente dañado.



ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD