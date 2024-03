Un pueblo de EE.UU. suspende a toda su fuerza policial sin explicación

El pequeño y tranquilo pueblo de Ridgely, ubicado en el estado de Maryland (EE.UU.), anunció que suspendía a los agentes de su Departamento de Policía, recogió este viernes The Washington Times. Según el medio, la decisión se tomó en espera de una investigación por parte de los fiscales estatales, pero el fallo ha dejado a los residentes conmocionados y se muestran escépticos ante la falta de información sobre las causas de la medida.

Sorprendidos y escépticos

"No cuadra. Todo el mundo se muestra escéptico sobre lo sucedido. Solo queremos saber cómo y por qué", señaló a The Associated Press Gennie Woo, la familia de la cual ha sido propietaria de una tienda en esta localidad rural durante más de 40 años.

"Lo que es muy preocupante es que no se comunicaron con nosotros de manera honesta y abierta", dijo Laura Cline, residente en Ridgely desde hace mucho tiempo. "Trátennos con respeto. Somos adultos, adultos racionales que pensamos y merecemos la verdad". Por su parte, Holly Justice, propietaria de un 'spa', añadió: "Nos ha cogido por sorpresa. Esto te hace cuestionar la integridad de las personas que, se supone, deben proteger y servir".

Cubrir el vacío

Según The Washington Times, otras agencias de seguridad pública llenarán el vacío creado por la cesación de los seis agentes de Policía del pueblo. El medio también señaló que, este miércoles, los funcionarios de la ciudad aprobaron un acuerdo en el que el Departamento del Sheriff del condado de Caroline se encargará de hacer cumplir la ley en Ridgely mientras dure la suspensión de sus colegas.