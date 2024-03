López Obrador acepta por primera vez que fentanilo se produce en México

Sin embargo, el presidente se negó a hablar con los cárteles "porque con delincuentes no se puede negociar".

A meses de dejar la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que en su país se produce fentanilo, un potente opioide sintético. Así lo dijo en una entrevista emitida el domingo en el programa '60 Minutes' de la televisora estadounidense CBS.

Al ser cuestionado si están equivocadas las autoridades estadounidenses, que señalan a los cárteles mexicanos como productores masivos de esta droga, el mandatario respondió: "Sí, o mejor dicho, no tienen toda la información porque el fentanilo también se produce en Estados Unidos".

"El fentanilo se produce en Estados Unidos, Canadá y México. Y los precursores químicos proceden de Asia", agregó. Se trata de la primera vez que López Obrador ha reconocido durante su Gobierno sobre la producción del fentanilo en territorio mexicano, reseña El Universal.

En este sentido, el mandatario sugirió que las diferencias culturales, incluyendo las costumbres y tradiciones, juegan un papel crucial en que los mexicanos consuman menos drogas que los estadounidenses.

"¿Sabes por qué no tenemos el consumo de drogas que tienes en Estados Unidos? Porque tenemos costumbres, tradiciones y no tenemos el problema de la desintegración de la familia", señaló López Obrador.

No obstante, el presidente rechazó cualquier diálogo con los cárteles. "Lo que hay que hacer con los delincuentes es aplicar la ley. Pero no voy a establecer contacto, comunicación con un criminal", explicó. "Porque con delincuentes no se puede negociar", agregó.