López Obrador explica por qué Trump no cerrará la frontera con México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostiene que las amenazas de Donald Trump de cerrar la frontera sur de EE.UU. o construir un muro fronterizo no se harán realidad y que solo se tratan de promesas en el marco de su campaña electoral.

"Trump dice que quiere volver a construir un muro", recordó la presentadora de CBS que entrevistó al mandatario mexicano para el programa '60 Minutes'. "En campaña", puntualizó en respuesta López Obrador.

"¿Pero usted no cree que realmente lo haga?", preguntó la conductora. "No", remarcó el presidente, explicando que Trump necesita México y no estaría dispuesto a cortar los importantes vínculos comerciales y económicos que mantienen ambas naciones.

"El presidente Trump, como el presidente Biden, ha sido muy respetuoso, los dos. Hemos tenido diferencias, pero hemos puesto por delante el interés general, el interés de los dos pueblos, del pueblo de EE.UU. y del pueblo de México, y nos hemos entendido, y por eso somos socios económicos, comerciales", señaló López Obrador.

"Deseamos continuar de esa manera, porque nos necesitamos mutuamente", razonó. En este sentido, explicó que de cerrar la frontera con México, los estadounidenses no podrían comprar autos baratos y tendrían que pagar entre 10.000 y 15.000 dólares más por un coche.

El presidente mexicano también indicó que hay plantas tanto en México como en EE.UU. que son fundamentales para los consumidores de ambos países. "Cuando yo llegué a la Presidencia, la relación económica y comercial más importante de EE.UU. era con China y luego Canadá. Y ahora es México", explicó.