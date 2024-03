Kremlin: "Ninguna ciudad y país están protegidos completamente de la amenaza del terrorismo"

Los servicios de inteligencia rusos no se quedan de brazos cruzados y se ocupan de "todas las amenazas y todos los desafíos" que surgen ante el país, aseguró Dmitri Peskov.

La lucha contra el terrorismo exige una cooperación internacional, pero esto no existe debido a la confrontación con Occidente, lamentó este lunes el secretario de prensa de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

"Ninguna ciudad y ningún país pueden estar protegidos completamente de la amenaza del terrorismo", dijo el vocero.

En declaraciones a los medios, Peskov dijo que en el Kremlin han sostenido conversaciones telefónicas con los líderes de países como Bielorrusia, Uzbekistán, Tayikistán o Turquía, mientras que no ha habido contactos con dirigentes occidentales. Además, aseguró que "los datos de inteligencia nunca se presentan al Kremlin". Se transmiten a través de canales existentes entre los servicios especiales, precisó, algo que se refiere a la información sensible, que no se divulga al público.

El portavoz descartó que los servicios de inteligencia rusos tengan responsabilidad alguna por el atentado terrorista perpetrado el viernes pasado en la sala de conciertos Crocus City Hall, puesto que "trabajan sin quedarse de brazos cruzados" ocupándose de "todas las amenazas y todos los desafíos" que surgen ante el país.

El Kremlin no confirma de momento ninguna de las versiones del atentado, agregó Peskov.