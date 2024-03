Ministro de Economía argentino: Milei no se "desvía 10 centímetros" de su curso

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, defendió el rumbo que ha tomado la economía del país desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, el 10 de diciembre del año pasado. En ese contexto, destacó la caída de la inflación, la marcha hacia el levantamiento del cepo cambiario (restricción para comprar dólares) y la "convicción" del presidente.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario aseguró que pueden "garantizar a la gente" que no se van a alejar del curso emprendido por el Gobierno. "El presidente no se desvía 10 centímetros, nunca vi a alguien con tanta convicción y pasión por lo que hace. No nos vamos a desviar", resaltó.

"Lo ideal es ir para donde estamos yendo con el apoyo del Congreso y de los gobernadores. Eso es lo mejor para los argentinos. Lo segundo mejor no es lo que se hizo siempre, tranzar con la política, ceder en todas las cosas que piden, o sea, aumentar el gasto y financiarlo con deuda o con emisión", dijo el ministro. "Esa no es la alternativa, la alternativa es seguir por el curso que vamos con la gente, eventualmente sin la política, pero no nos vamos a desviar", agregó.

Por otra parte, Caputo se refirió a la baja de la inflación, luego del pico de 25 % de diciembre. Según expresó, su "expectativa" es que el descenso de precios se produzca "más rápido de lo que muchos creen". "De hecho, ya sucedió, lo que pasa es que el índice no lo refleja", sostuvo, añadiendo que "la inflación ya está corriendo a niveles de un dígito". Al respecto, afirmó que los precios de los alimentos en la tercera semana de marzo se mantuvieron. "Soy más optimista porque la mayoría de los precios relativos ya los hemos corregido", manifestó.

Eliminación del cepo y dolarización

Durante la entrevista, el funcionario también habló sobre la posibilidad de eliminar el cepo al dólar, señalando que tomarán esa medida cuando estén "seguros de que no hay riesgo para los argentinos". En este sentido, mencionó que "antes de eso hay que recomponer el balance del Banco Central. La otra opción es que lleguen nuevos fondos para capitalizar al Banco Central", a la que calificó como "una especie de atajo" que van a "explorar".

Para el ministro, tras la apertura del cepo llegará el momento de la dolarización de la economía. "Es una última etapa. En principio hay que empezar a crecer desregulando. La primera etapa es la competencia de monedas", antes de asegurar que no van a exponer al país a "sobresaltos".