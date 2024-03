Maduro inscribe su candidatura a la presidencia de Venezuela

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, oficializó este lunes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su postulación a la presidencia de la República, con la que aspira obtener un tercer mandato en las elecciones del venidero 28 de julio.

De acuerdo con la normativa vigente, la candidatura fue presentada por el diputado Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la más grande de la decena de organizaciones que respaldaron al mandatario.

El mandatario acudió a la sede del órgano electoral acompañado de una multitud de simpatizantes procedentes de todas las regiones del país, que marcharon desde horas de la mañana por calles del centro de Caracas.

En su intervención, Maduro agradeció a las más de cinco millones de personas que avalaron su candidatura. "Solo puedo decir con humildad que estoy hecho del mismo barro bendito de ustedes, del pueblo y que ha sido el pueblo, con su persistencia y perseverancia, mi maestro intelectual, mi guía espiritual, mi apoyo físico y moral (…)", sostuvo.

"Estoy en condiciones de decirle una cosa al hombre y a la mujer de a pie: amo infinitamente esta patria", añadió.

En relación con su propuesta de candidatura indicó que el venidero 28 de julio se elegirá no un nombre, sino "el derecho al futuro, el derecho a existir, el derecho a la vida, a la independencia y a tener patria", en tanto el chavismo sí tiene un proyecto de país, un plan que es la resulta de años de experiencia acumulada en un contexto difícil y del debate y la consulta con el pueblo venezolano, al tiempo que se refirió a sus adversarios como "el antiproyecto", comprometido, en su decir, con los intereses del imperialismo estadounidense.

"Ellos, los apellidos –oposición ultraderechista– y sus títeres de turno, no piensan por sí mismos, no actúan por sí mismos, son piezas en el juego del imperio estadounidense para apoderarse de Venezuela, para apoderarse de la América de Bolívar", advirtió.

De otro lado, recordó al fallecido expresidente Hugo Chávez, quien en diciembre de 2012 le designó para que continuara al frente del proyecto político bolivariano, si algo le sucedía.

"Chávez me confió el destino de la patria. Solo hay espacio en mi mente para una idea: cumplir la misión, ser leal, proteger al pueblo. Y solo hay espacio en mi corazón para un sentimiento: la lealtad absoluta", afirmó.

Década de desafíos

Maduro, de 61 años, competirá contra cerca de una decena de aspirantes que también desean ocupar la primera magistratura del país caribeño, en un contexto políticamente polarizado aunque electoralmente fragmentado.

Durante casi once años de ejercicio, el jefe de Estado venezolano ha tenido que hacer frente a dificultades derivadas de sanciones económicas y bloqueos financieros, intensificados desde 2015, cuando EE.UU. declaró a Venezuela "una amenaza inusual y extraordinaria" para su seguridad nacional.

Del mismo modo, Maduro ha enfrentado a numerosas tentativas sediciosas, algunas de las cuales fueron desarticuladas apenas en enero del año en curso y en las que habría implicación de Washington, a quien Caracas acusa de "pretender convertir a terroristas en víctimas".

En relación con estos temas, el presidente venezolano admitió en el CNE que esta última década ha sido "la más difícil" de la historia contemporánea del país, empero aseveró que si algo ha caracterizado este tiempo duro ha sido la "resistencia".

"No fueron años solamente difíciles, fueron años de pruebas superadas con tesón, con serenidad, con tranquilidad (…). 'Knock out' a la oligarquía, 'knock out' a los apellidos, una y otra vez", completó.

