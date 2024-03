Reportan descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en México

Un vagón del Tren Maya se descarriló en inmediaciones de la estación ubicada en la localidad de Tixkokob, en el estado de Yucatán, cuando se dirigía de Campeche a Cancún, en Quintana Roo, reportan medios locales.

El hecho no causó lesiones a ninguna persona, solo generó preocupación entre usuarios y operadores. El vagón se salió del carril, pero no llegó a voltearse. Al momento no ha habido pronunciamiento de las autoridades.