EE.UU. admite estar "algo perplejo" tras cancelar Israel la visita de una delegación

EE.UU. está "algo perplejo" tras la decisión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de cancelar el viaje previsto de sus principales asesores, Ron Dermer y Tzachi Hanegbi, al país norteamericano, debido a que Washington no vetó la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el alto el fuego en Gaza, declaró este lunes el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby.

El vocero recalcó en rueda de prensa que el hecho de que EE.UU. no vetara la resolución aprobada "no representa ningún cambio" en su política, tal y como, según él, sugirió en un comunicado la oficina de Netanyahu. Asimismo, recalcó que este documento no tiene carácter vinculante, por lo que no afecta "de ninguna manera" al país hebreo ni a su "capacidad para seguir persiguiendo a Hamás".

En el comunicado de la oficina del primer ministro hebreo se afirma que, con su decisión de no vetar la resolución, EE.UU. perjudica las operaciones militares y la liberación de los rehenes. Asimismo, califica la postura de "claro retroceso respecto a la posición coherente de EE.UU. en el Consejo de Seguridad desde el comienzo de la guerra" y asegura que "da esperanzas a Hamás de que la presión internacional les permitirá conseguir un alto el fuego" sin dejar en libertad a los cautivos israelíes.