Atentan a balazos contra un candidato a presidencia municipal en México

Sujetos armados atentaron la tarde de este 25 de marzo contra el candidato a la presidencia municipal de Cuautla (estado de Morelos), Jesús Corona Damián, informa la prensa local.

Los agresores se acercaron a la camioneta del candidato de los partidos PAN-PRI-PRD-RSP y abrieron fuego. El político salió ileso gracias al blindaje del vehículo.

El candidato, antes del atentado, había pedido protección al Gobierno federal, ya que recibía amenazas.

A pesar del atentado, el candidato opositor aseguró que no dejará la carrera por la alcaldía de Cuautla. "Quieren que me baje de la campaña, pero una cosa sí le digo a mi gente, a los cuautlenses, ya basta de vivir con miedo, no me bajo y hasta donde tope", declaró el candidato en el lugar de los hechos.