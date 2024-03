Politico: El paquete estadounidense de ayuda a Ucrania aprobado la semana pasada se gastó hace meses

El fondo de 300 millones de dólares no cambiaría el rumbo del conflicto incluso si estuviera disponible, indica el medio.

El paquete de 300 millones de dólares para Ucrania aprobado por el Congreso de EE.UU. la semana pasada, en realidad, ya se había gastado hacía meses, informó el lunes Politico, citando a sus fuentes.

La mencionada asignación estaba incluida en los gastos por 1,2 billones de dólares firmados por el presidente Joe Biden el sábado. No obstante, los fondos otorgados a Kiev "no están disponibles para que los utilicen ahora", afirmó un funcionario.

El dinero destinado a la Iniciativa de Asistencia a la Seguridad de Ucrania (USAI, por sus siglas en inglés), un programa de ayuda para la entrega de municiones y equipamiento al país eslavo, había sido comprometido en noviembre, indicó el medio.

Esos 300 millones de dólares formaban parte de un paquete de apoyo que el Pentágono anunció, señalando: "Agota los fondos restantes de USAI actualmente disponibles para apoyar a Ucrania".

No obstante, según Politico, este dinero no cambiaría el rumbo del conflicto incluso si estuviera disponible, lo que convierte la aprobación en una "medida simbólica". "Más bien, fue un gesto de Washington [para mostrar] que EE.UU. no está fuera del juego, a pesar de que el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes retuvo durante meses unos 60.000 millones de dólares en ayuda militar" a Kiev.