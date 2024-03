ONG ucraniana pide boicotear el chocolate Milka en Alemania

In einem Brief appellieren wir an Rewe und Edeka: Boykottiert Milka-Produkte! Unternehmen wie Milkas Mutterkonzern @MDLZ finanzieren indirekt durch Steuerzahlungen in russland den russischen Angriffskrieg. Moral sollte einen Platz im Geschäftsleben haben! #BoykottMilka🔗👇🏼