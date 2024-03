Moscú: Medios occidentales "se solidarizan" con los autores del atentado del Crocus City Hall

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha denunciado este miércoles en una rueda de prensa que los medios occidentales "se solidarizan" con los autores del atentado terrorista perpetrado el pasado viernes en la sala de conciertos Crocus City Hall, en las afueras de Moscú, que dejó 140 muertos.

"Una pregunta a los gigantes y plataformas de Internet estadounidenses: hasta ahora no se han atrevido a borrar los mensajes de odio que llaman a matar rusos, ¿siguen considerándolo normal? Resulta que ustedes se solidarizan con los terroristas que matan a civiles en la sala [de conciertos]", criticó.

Asimismo, la vocera de la Cancillería señaló que los políticos de los países occidentales transmitieron sus condolencias al pueblo ruso "solo después de haber recibido el visto bueno" de EE.UU. "No pasó desapercibida la aparente sincronización de las condolencias [...] de las autoridades occidentales con las declaraciones de Washington", afirmó.

Entre otras cosas, Zajárova reprochó que Occidente no condenara a Ucrania por burlarse de las víctimas del atentado, y más bien alienta a ese país con "más dinero". "Los principales medios de comunicación occidentales no informan a su público de esta horrible faceta del actual neonazismo rabioso de Ucrania, que se basa en el odio a todo lo ruso. No se convierten en objeto de caricaturas, no son convocados a la alfombra de las organizaciones internacionales de derechos humanos", lamentó.